Кремль закидає Україні незгоду на посередництво Ватикану в переговорах

Папа Римський Франциск говорив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край війні РФ проти України.

У Кремлі заявили, що вітають пропозицію Папи Римського Франциска надати переговорну платформу для переговорів з Україною, однак звинуватили Київ у тому, що "його позиція робить це неможливим".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, пише Reuters.

"Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю, але враховуючи ту ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав журналістам Пєсков.

10 днів тому Папа Римський Франциск вкотре наголосив, що Ватикан готовий зробити "все можливе, щоб стати посередником і покласти край" війні Росії проти України, в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.

Минулого місяця він вперше прямо закликав Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні. Водночас понтифік засудив абстрактних “паліїв війни”, не уточнивши, про кого йдеться.

Нагадаємо, раніше у Ватикані заявляли, що війна в Україні є "Третьою світовою".

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