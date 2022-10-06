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У Ватикані турист проривався до Папи і розбив два давньоримські бюсти

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У Ватикані турист проривався до Папи і розбив два давньоримські бюсти

Фото: соцмережі

Відвідувач музею пошкодив дві давні статуї, коли отримав відмову в зустрічі з Папою Римським Франциском.

У музеї К'ярамонті на території Ватикану розлючений турист, якого італійські ЗМІ називають американцем, розбив два давньоримські бюсти. Інцидент стався після того, як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським.

Про це повідомляє CNN.

Новітній варвар влаштував дебош у музеї, простір якого містить близько 1000 стародавніх статуй та позиціонує себе як одну з найкращих колекцій римських портретів у світі.

Чоловік був розлючений, бо попросив зустрітися з Папою Франциском, але йому сказали, що це неможливо. Тоді він ударив одну статую і перекинув її. Намагаючись втекти, переслідуваний агентами служби безпеки, він збив ще одну статую.

Два твори мистецтва передали до реставраційної майстерні музею. 

Як повідомляє газета La Repubblica, в одного з бюстів зламаний ніс. 

Чоловіка, який пошкодив твори мистецтва, спіймала поліція Ватикану та передала владі Італії. 

Нагадаємо, у Варшаві дівчина розбила вікно автобуса та бризкала кров'ю на інших пасажирів через нерозділене кохання та позитивний тест на ВІЛ.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1599
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