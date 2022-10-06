В Ватикане турист прорывался к Папе и разбил два древнеримских бюста

Посетитель музея повредил две старинные статуи, когда получил отказ во встрече с Папой Римским Франциском.

В музее Кьярамонте на территории Ватикана разъяренный турист, которого итальянские СМИ называют американцем, разбил два древнеримских бюста. Инцидент произошел после того, как ему было отказано во встрече с Папой Римским.

Об этом сообщает CNN.

Современный варвар устроил дебош в музее, пространство которого содержит около 1000 старинных статуй и позиционирует себя как одну из лучших коллекций римских портретов в мире.

Мужчина был взбешен, потому что попросил встретиться с Папой Франциском, но ему сказали, что это невозможно. Тогда он ударил одну статую и опрокинул ее. Пытаясь скрыться, преследуемый агентами службы безопасности, он сбил еще одну статую.

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Два произведения искусства передали в реставрационную мастерскую музея.

Как сообщает газета La Repubblica, у одного из бюстов сломан нос.

Мужчину, повредившего произведения искусства, поймала полиция Ватикана и передала властям Италии.

Напомним, в Варшаве девушка разбила окно автобуса и брызгала кровью на других пассажиров из-за безответной любви и положительного теста на ВИЧ.

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