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Які "темники" пропаганди зараз використовує Кремль (відео)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
1 хв
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Які "темники" пропаганди зараз використовує Кремль (відео)

Фото: Getty Images

Певно, вже ні для кого не є таємницею той факт, що адміністрація Путіна постійно «спускає» підконтрольним пропагандистським медіа власне «єдиноправильне бачення» новин – «темники». 

Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у Telegram-каналі. 

Як Кремль намагається розсварити Україну з сусідами та чому російські військові починають надавати перевагу суїциду перед здачею в полон українським захисникам — дивіться у відео Центру протидії дезінформації. 

Нагадаємо, що раніше російська пропаганда поширювала дезінформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит"

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Дата публікації
Перегляди
585
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