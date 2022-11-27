Які "темники" пропаганди зараз використовує Кремль (відео)

Певно, вже ні для кого не є таємницею той факт, що адміністрація Путіна постійно «спускає» підконтрольним пропагандистським медіа власне «єдиноправильне бачення» новин – «темники».
Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у Telegram-каналі.
Як Кремль намагається розсварити Україну з сусідами та чому російські військові починають надавати перевагу суїциду перед здачею в полон українським захисникам — дивіться у відео Центру протидії дезінформації.
Нагадаємо, що раніше російська пропаганда поширювала дезінформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит".
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