Як у Сумській області вимикатимуть електроенергію 27 листопада: графік

В ОВА озвучили деталі вимкнень електроенергії на 27 листопада 2022 року.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у повідомленні у Telegram-каналі.
- у Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин);
- по Сумській області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години);
Аварійні вимкнення теж можуть додатково вводитися для стабілізації енергосистеми.
Додамо, що раніше російські військові випустили близько 100 снарядів по Сумській області: є багато руйнувань, пошкоджено ЛЕП.
Нагадаємо, що в Росії частина оточення Путіна прагне посадити Україну за стіл переговорів ударами по енергетичній інфраструктурі.
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