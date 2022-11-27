Як у Сумській області вимикатимуть електроенергію 27 листопада: графік

В ОВА озвучили деталі вимкнень електроенергії на 27 листопада 2022 року.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у повідомленні у Telegram-каналі.

у Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин);

по Сумській області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години);

Аварійні вимкнення теж можуть додатково вводитися для стабілізації енергосистеми.

Додамо, що раніше російські військові випустили близько 100 снарядів по Сумській області: є багато руйнувань, пошкоджено ЛЕП.

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Нагадаємо, що в Росії частина оточення Путіна прагне посадити Україну за стіл переговорів ударами по енергетичній інфраструктурі.

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