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Як у Сумській області вимикатимуть електроенергію 27 листопада: графік

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Як у Сумській області вимикатимуть електроенергію 27 листопада: графік

Фото: pixabay.com

В ОВА озвучили деталі вимкнень електроенергії на 27 листопада 2022 року.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у повідомленні у Telegram-каналі. 

  • у Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин);
  • по Сумській області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години);

Аварійні вимкнення теж можуть додатково вводитися для стабілізації енергосистеми.

Додамо, що раніше російські військові випустили близько 100 снарядів по Сумській області: є багато руйнувань, пошкоджено ЛЕП

Нагадаємо, що в Росії частина оточення Путіна прагне посадити Україну за стіл переговорів ударами по енергетичній інфраструктурі.

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Дата публікації
Перегляди
73
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