Какие "темники" пропаганды сейчас используют Кремль (видео)

Видимо, уже ни для кого не секрет тот факт, что администрация Путина постоянно «спускает» подконтрольным пропагандистским медиа собственное «единоправильное видение» новостей – «темники».
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в сообщении в Telegram-канале.
Как Кремль пытается рассорить Украину с соседями и почему российские военные начинают предпочесть суицид перед сдачей в плен украинским защитникам — смотрите в видео Центра противодействия дезинформации.
Напомним, что ранее российская пропаганда распространяла дезинформацию о том, что украинские военные "используют мирное население как "живой щит".
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