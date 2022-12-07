Тіло знайшли в озері: на Харківщині дві доби шукали 7-річного Германа (фото)

5 грудня близько 14:00 хлопчик пішов з дому в селі Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району та зник.

На Харківщині знайшли мертвим 7-річного Германа. Хлопчик потонув в озері.

Про це повідомила Національна поліція України 7 грудня.

"На жаль, дива не сталося. Хлопчика, якого розшукували від 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати", — сказано у повідомленні.

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Зазначимо, 7-річний Герман зник 5 грудня. Він зі старшим братом під час війни жив із бабусею у селі Крутоярівка (Кегичівська громада), до війни хлопці з батьками мешкали в Малій Данилівці. Уранці 5 грудня Герман із бабусею повернувся із Кегичівки, а потім пішов гуляти на дитячий майданчик. Він не взяв із собою шапку і мобільний телефон. Востаннє хлопчика бачили на майданчику близько 13:00.

Германа дві доби розшукували понад 420 правоохоронців, волонтери, водолази, до пошуків залучили квадрокоптери.

Нагадаємо, у Києві горе-батьки покинули 5-річного хлопчика вдома самого, дитина не їла майже добу, була голодна й налякана.

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