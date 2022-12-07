Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць - Гайдай

На території захопленої Луганщини до Росії вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання".

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців. Загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання". Подібних випадків депортації підлітків на територію рф уже понад сотня", - проінформував Гайдай.

Згідно із повідомленнями "Центру національного спротиву", російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з РФ медики в документах зазначили, що 70% цих дітей потребують "медичної допомоги". Такими лікарськими заключеннями окупанти аргументують депортацію українських дітей.

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