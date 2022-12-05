"Ми бачимо просто геометричну прогресію": Гайдай розповів, скільки живуть "мобіки"

Як говорить голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, коли в Росії дізнаються про реальні втрати на війні, станеться соціальний вибух.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, "частково мобілізовані"окупанти на фронті можуть жити лише добу.

"Іноді від початку перекидання і безпосередньо на передову тривалість життя — доба. Щойно почалася ця історія з так званою частковою мобілізацією, я одразу казав, що єдине, що це змінить на фронті, це статистика — збільшення кількості загиблих російських солдатів. І ми бачимо просто геометричну прогресію, порівняно з минулими чотирма місяцями", - говорить Гайдай.

Свої слова він пояснює тим, що за два-три тижні не можна навчити військовій справі цивільну людину, зокрема, керувати танком, РСЗО, мінометом, артилерією.

Нагадаємо, що у Східному угрупованні військ назвали втрати окупантів вбитими та пораненими під Бахмутом. За даними командування, щодня окупанти втрачають півсотні вояків.

Читайте також: