Українець програв бій за титул чемпіона світу за версією IBO

Український боксер Андрій Великовський (21-3-2, 14 КО) поступився кубинцю Ослейсу Іглесіасу (8-0, 7 КО) у бою за титул чемпіона світу за версією IBO у другій середній вазі.

Боксерський поєдинок відбувся у польському місті Глівіце. Бій було зупинено достроково. У 10-му раунді рефері був змушений зупинити бій після того, як Веліковський пропустив кілька серій потужних ударів та ледь тримався на ногах.

До цього 28-річний Веліковський виграв 14 поспіль поєдинків. Востаннє українець програвав ще 2017 року. В останньому бою, який відбувся у липні 2022 року, Андрій відправив у нокаут румуна Каталіна Парасківана (21-2, 7 КО).

Щодо Іглесіаса у вересні цього року він нокаутом в першому раунді переміг аргентинця Мадерну.

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