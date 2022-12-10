Украинец проиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBO

Украинский боксер Андрей Великовский (21-3-2, 14 КО) уступил кубинцу Ослейсу Иглесиасу (8-0, 7 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Боксерский поединок прошел в польском городе Гливице. Бой был остановлен досрочно. В 10-м раунде рефери вынужден был остановить бой после того, как Великовский пропустил несколько серий мощных ударов и едва держался на ногах.

До этого 28-летний Великовский выиграл 14 подряд поединков. В последний раз украинец проигрывал еще в 2017 году. В последнем бою, состоявшемся в июле 2022 года, Андрей отправил в нокаут румына Каталина Параскивана (21-2, 7 КО).

По Иглесиасу в сентябре этого года он нокаутом в первом раунде победил аргентинца Мадерну.

Читайте также:

"Сделаем это ради бокса": Усик показал промо поединка за "абсолюта" (видео)

Известный украинский боксер сразится за пояс временного чемпиона мира: известные дата и соперник

Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри