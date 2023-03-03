Ребенок умер из-за зараженного бактерией молокоотсоса

Федеральные чиновники здравоохранения предупреждают родителей новорожденных о стерилизации оборудования, используемого как для кормления из бутылочки, так и для грудного вскармливания после того, как ребенок умер от редкой инфекции, связанной с зараженным молокоотсосом.

Детали трагедии не разглашают, пишет Independent.

Младенец был инфицирован бактерией Cronobacter sakazakii. Известно, что ребенка кормили смесью грудного молока и каши из детской бутылочки.

Расследование показало, что домашний молокоотсос мыли в бытовой раковине, иногда дезинфицировали и собирали его влажным.

Доктор Джулия Хастон, эксперт CDC по детским инфекционным заболеваниям, сказала, что этот случай подчеркивает, что бактерии cronobacter широко распространены в окружающей среде и могут привести к тяжелым и смертельным инфекциям.

"Есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы предотвратить инфекции", — сказала она, имея в виду тщательную мойку, дезинфекцию и высушивание рук, оборудования и всех поверхностей перед кормлением ребенка.

Ранее стало известно, что чиновники Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) бьют тревогу из-за вызывающей диарею супербактерии. Данные центра показывают заметный рост количества штаммов шигельных бактерий с широкой лекарственной устойчивостью за последние полвека.

Врача, из-за ошибки которого умер ребенок, оставили работать в больнице

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