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Спасают жизнь: правило "двух стен" и "двух выходов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Спасают жизнь: правило "двух стен" и "двух выходов"

Отремонтировано в 2022 году хранилище для 240 человек

Во время воздушной тревоги важно не забывать о правилах, спасающих жизнь.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк напомнил правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

  • Правило «двух стен»

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен – они выдержат.

  • Правило «двух выходов»

Вы должны четко знать, что для укрытия есть не менее 2 выходов. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

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Дата публикации
Просмотры
2494
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