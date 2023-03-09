Рятують життя: правило "двох стін" та "двох виходів"

Під час повітряної тривоги важливо не забувати про правила, які рятують життя.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк нагадав правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Правило «двох стін»

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

Правило «двох виходів»

Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння.

Також читайте В Одесі та Миколаєві чути вибухи

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.

Читайте також:

“Операція укриття”: "Сніданок" проінспектував бомбосховища