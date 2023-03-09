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В Харькове раздался ряд взрывов: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2417
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове раздался ряд взрывов: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога продолжается.

В социальных сетях сообщают о ряде взрывов, прогремевших во время воздушной тревоги.

"Внимание! Жители Харькова и области, кафиры снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении от главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех осторожничать", — добавил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, после серии взрывов в городе пропал свет.

Напомним, что Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

Ранее взрывы прогремели в Херсоне.

Не забывайте о правиле "двух стен".

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Дата публикации
Просмотры
2417
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