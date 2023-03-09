У Харкові пролунала низка вибухів: перебувайте в укриттях

У соціальних мережах повідомляють про низку вибухів, що пролунали під час повітряної тривоги.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні від очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними", - додав мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, після серії вибухів у місті зникло світло.

Нагадаємо, що Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

Не забувайте про правило "двох стін".

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