По всій Україні лунають вибухи: перебувайте в укриттях

У низці українських міст та областей прозвучали вибухи.

Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Хмельницьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі, Києві.

Про це повідомляють у соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах.

Також є інформація про звуки вибухів у Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях.

Офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи наразі немає.

Також повідомляється про повторні запуски ворожих ракет та роботу ППО у низці областей.

Нагадаємо, що раніше низка вибухів пролунала у Харкові. Місцева влада закликала бути обережними.

До того ж за повідомленням місцевих телеграм-каналів, у Дніпрі прозвучав вибух. Подробиці наразі не повідомляються.

Додамо, що вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, а також у Херсоні.

Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.

Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях.

Також перед вибухами у кількох українських регіонах зникло світло. Його, ймовірно, вимкнули, щоб уникнути навантаження на енергетичну систему через вибухи.

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