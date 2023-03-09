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По всій Україні лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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По всій Україні лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Фото: ТСН.ua

У низці українських міст та областей прозвучали вибухи.

Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Хмельницьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі, Києві. 

Про це повідомляють у соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах. 

Також є інформація про звуки вибухів у Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях.

Офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи наразі немає.

Також повідомляється про повторні запуски ворожих ракет та роботу ППО у низці областей.

Нагадаємо, що раніше низка вибухів пролунала у Харкові. Місцева влада закликала бути обережними. 

До того ж за повідомленням місцевих телеграм-каналів, у Дніпрі прозвучав вибух. Подробиці наразі не повідомляються. 

Додамо, що вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, а також у Херсоні

Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу

Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях. 

Також перед вибухами у кількох українських регіонах зникло світло. Його, ймовірно, вимкнули, щоб уникнути навантаження на енергетичну систему через вибухи. 

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