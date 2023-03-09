По всій Україні лунають вибухи: перебувайте в укриттях

У низці українських міст та областей прозвучали вибухи.
Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Хмельницьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі, Києві.
Про це повідомляють у соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах.
Також є інформація про звуки вибухів у Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях.
Офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи наразі немає.
Також повідомляється про повторні запуски ворожих ракет та роботу ППО у низці областей.
Нагадаємо, що раніше низка вибухів пролунала у Харкові. Місцева влада закликала бути обережними.
До того ж за повідомленням місцевих телеграм-каналів, у Дніпрі прозвучав вибух. Подробиці наразі не повідомляються.
Додамо, що вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, а також у Херсоні.
Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.
Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях.
Також перед вибухами у кількох українських регіонах зникло світло. Його, ймовірно, вимкнули, щоб уникнути навантаження на енергетичну систему через вибухи.
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