У Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом

Повітряна тривога продовжується
У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.
Про це у повідомленні у соціальних мережах написав мер міста Ігор Терехов.
"У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. Але ми вистоїмо і все полагодимо", - йдеться у повідомленні.
Харківщина досі перебуває під обстрілами. Перебувайте в укриттях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Загалом у Харкові після оголошення повітряної тривоги чули щонайменше 13 вибухів, ще три — у Харківській області.
Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунала низка вибухів.
Раніше вибухи пролунали в Херсоні.
Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях. Повітряна тривога ще триває.
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