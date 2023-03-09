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У Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1835
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом

Фото: Associated Press

Повітряна тривога продовжується

У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав мер міста Ігор Терехов. 

"У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. Але ми вистоїмо і все полагодимо", - йдеться у повідомленні.

Харківщина досі перебуває під обстрілами. Перебувайте в укриттях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Загалом у Харкові після оголошення повітряної тривоги чули щонайменше 13 вибухів, ще три — у Харківській області. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунала низка вибухів

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

Не забувайте про правило "двох стін" та перебувайте в укриттях. Повітряна тривога ще триває. 

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Перегляди
1835
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