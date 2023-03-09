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Астрологический прогноз на 9 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые – как профессиональные, так и хозяйственные – дела сегодня не стоит: желательно довести до ума те, что уже находятся в работе, тем более что сделать это удачно довольно легко и быстро. Принятые сегодня решения с большой долей вероятности окажутся ошибочными, так что лучше перенести этот процесс на другое время. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, нефритовый, смарагдовый, цвет молодой травы. 

Счастливые камни дня: кахолонг, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки, кожа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не приносят серьезных осложнений, но длиться могут долго. Нельзя заниматься самолечением – в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: необходимо отказаться от вредной еды, алкоголя и табака. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: благоприятный день для работ в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно создавать обереги и талисманы, препятствующие порче и сглазу. 

Сны дня: если вам приснится, что вы действуете смело и активно, значит, в жизни вам таких качеств не хватает – стоит поработать над их обретением и развитием. 

Табу дня: нужно осторожно обращаться с зеркалами – разбитое может предвещать несчастье. 

Афоризм дня: "Ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели – точки, на которую устремляется наш внутренний взор" (Мэри Шелли). 

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Дата публикации
Просмотры
687
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