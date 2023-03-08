9 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 9 марта, в православном календаре первое и второе обретение председателя Иоанна Предтечи.

Первое произошло IV век. Как известно, обезглавили Иоанну Предтечу по желанию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Именно Иродиада и взяла голову пророка и хранила ее в бесчестном месте. Тело Иоанна похоронили христиане сразу после смерти. Благочестивая Иоанна, жена царского чиновника Худзи, забрала голову Предтечи и спрятала в сосуде на горе Елеонской. Тогда это было имение Ирода.

Прошли годы и имение перешло к благочестивому Иннокентию, начавшему там строительство храма. Именно во время этих работ была выкопана посуда с головой Иоанна. Ее Иннокентий хранил с большим благоговением, но перед смертью решил спрятать на том же месте, чтобы язычники ее не осквернили.

Второе отыскание произошло уже в V веке. Двум монахам, пришедшим в Иерусалим поклониться святым местам, явился сам пророк и рассказал, где искать его голову. Они отрыли ее и поехали с ней на свою родину. По дороге встретили гончара, которому дали нести важную ношу. Но он ничего не знал о святости ее. Тогда ночью к нему пришел Иоанн и попросил бежать с его головой от ленивых монахов. Гончар так и поступил. Перед смертью он отдал голову своей сестре на хранение.

Впоследствии завладел святыней священник Евстафий, который был заражен ареской ересью. Когда его раскрыли, он спрятал голову в пещере, надеясь, что скоро вернется. Но в пещеру пришли монахи и начали возводить там храм. Откопали они святыню, перенесли ее сначала в Эмессу, а затем в Константинополь.

Приметы 9 марта

Народные приметы 9 марта / Фото: Pexels

Все еще лежит снег, ждите холодной Пасхи.

На деревьях появились почки – лето будет жарким.

На улице ветрено – ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется 9 марта начинать новые дела, потому что они не доставят никакой радости. Также мужчине запрещено работать в поле, а женщинам вязать, шить, вышивать. Все еще продолжается Великий пост, поэтому блюда должны быть постными.

Что можно делать завтра

В народе 9 марта называли "Днем птиц", потому что прилетающие из теплых краев первые птицы начинают выть гнезда. Стоит сегодня помолиться Иоанну Предтече.

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