9 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 9 березня, в православному календарі перше і друге віднайдення голови Іоанна Предтечі.

Перше відбулося IV століття. Як відомо, обезголовили Іоанна Предтечу за бажанням юдейської цариці Іродіади і її доньки Саломеї. Саме Іродіада і забрала голову пророка та зберігала її в безчесному місці. Тіло ж Іоанна поховали християни одразу після смерті. Благочестива Іоанна, дружина царського урядника Худзи, забрала голову Предтечі і сховала в посудині на горі Оливній. Тоді це був маєток Ірода.

Минули роки і маєток перейшов до благочестивого Інокентія, який почав там будівництво храму. Саме під час цих робіт було викопано посудину з головою Іоанна. Її Інокентій зберігав з великим благоговінням, але перед смертю вирішив заховати на тому ж місці, щоб язичники її не осквернили.

Друге віднайдення відбулося вже V століття. Двом ченцям, які прийшли до Єрусалима поклонитися святим місцям, явився сам пророк і розповів, де шукати його голову. Вони відкопали її і поїхали з нею на свою батьківщину. Дорогою зустріли гончара, якому дали нести важливу ношу. Але він нічого не знав про її святість. Тоді вночі до нього прийшов Іоанн і попросив втікати з його головою від ледащих ченців. Гончар так і зробив. Перед смертю він віддав голову своїй сестрі на зберігання.

Згодом заволодів святинею священник Євстафій, який був заражений єресю арійською. Коли його розкрили, він сховав голову в печері, сполдіваючись, що скоро повернеться. Але до печери прийшли монахи і почали будувати там храм. Відкопали вони святиню, перенесли її спочатку до Емесси, а потім до Константинополя.

Прикмети 9 березня

Народні прикмети 9 березня / Фото: Pexels

Все ще лежить сніг — чекайте на холодний Великдень.

На деревах з'явилися бруньки — літо буде спекотним.

На вулиці вітряно — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Не рекомендується 9 березня починати нові справи, бо вони не принесуть жодної радості. Також чоловікам заборонено працювати в полі, а жінкам — в'язати, шити, вишивати. Все ще триває Великий піст, тому страви повинні бути пісними.

Що можна робити завтра

В народі 9 березня називали "Днем птахів", тому що прилітають із теплих країв перші птахи, починають вити гнізда. Варто сьогодні помолитися Іоаннові Предтечі.

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