У Луцьку, Рівному та Дніпрі пролунали вибухи - соцмережі

Повітряна тривога триває.
У ніч проти 9 березня у Луцьку, Рівному та Дніпро звучали звуки, що схожі на вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
Наразі немає офіційної інформації про вибухи.
Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Також повідомляється про роботу ППО на Дніпропетровщині.
Повітряна тривога триває вже 4 години. Перебувайте в укриттях і не нехтуйте особистою безпекою.
Моніторингові групи зазначають, що у небі України знову помітили якісь повітряні цілі.
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