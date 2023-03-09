У Луцьку, Рівному та Дніпрі пролунали вибухи - соцмережі

У ніч проти 9 березня у Луцьку, Рівному та Дніпро звучали звуки, що схожі на вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Наразі немає офіційної інформації про вибухи.

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також повідомляється про роботу ППО на Дніпропетровщині.

Повітряна тривога триває вже 4 години. Перебувайте в укриттях і не нехтуйте особистою безпекою.

Моніторингові групи зазначають, що у небі України знову помітили якісь повітряні цілі.

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