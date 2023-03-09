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В Луцке, Ровно и Днепре прогремели взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7794
Время на прочтение
1 мин
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В Луцке, Ровно и Днепре прогремели взрывы — соцсети

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога продолжается.

В ночь на 9 марта в Луцке, Ровно и Днепре звучали звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пока нет официальной информации о взрывах.

Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги.

Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области.

Воздушная тревога длится уже 4 часа. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые группы отмечают, что в небе Украины снова заметили какие-то воздушные цели.

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Дата публикации
Просмотры
7794
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