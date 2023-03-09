В Луцке, Ровно и Днепре прогремели взрывы — соцсети

Воздушная тревога продолжается.
В ночь на 9 марта в Луцке, Ровно и Днепре звучали звуки, похожие на взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Пока нет официальной информации о взрывах.
Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги.
Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области.
Воздушная тревога длится уже 4 часа. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Мониторинговые группы отмечают, что в небе Украины снова заметили какие-то воздушные цели.
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