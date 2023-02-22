Коли закінчиться війна в Україні: прогноз гуцульської мольфарки

Мольфарка попередила українців про небезпеку в лютому-березні, але й спрогнозувала невдачі для РФ.

Коли може закінчитися війна в Україні – своїм передбаченням поділилася гуцульська мольфарка Марія і попередила, що найближчі місяці будуть важкими.

Про це мольфарка розповіла для YouTube-каналу "Гуцулендія".

Марія не виключила, що в лютому і березні на фронті може відбутися якась вирішальна битва.

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"Ще не скоро. Воно поступово буде (закінчення війни – ред.). Найгірше буде – оцей лютий і березень. Україна виграє, але це буде щось таке від природи", – розповіла мольфарка.

Вона припустила, що російські війська можуть спробувати захопити ще більше українських територій.

"Може бути таке, що можуть вони планувати одне. Може це все і не здійснитися. Може так статися в один день, що це може все вибухнути. Вони планують одне, а робиться інше, бо не може бути це все так точно", – розповіла Марія.

За її словами, Росії не потрібні українці, а лише території держави, аби наживатися на них.

Однак мольфарка гадає, що плани окупантів не будуть втілені в життя. Ба більше, Росія може взагалі зникнути з мапи світу як державне утворення.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповів, що на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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