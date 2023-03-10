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Тіна Кароль на підборах показала звабливі танці та приголомшила шпагатом на сцені

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль на підборах показала звабливі танці та приголомшила шпагатом на сцені

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка запалила під час концерту.

Українська співачка Тіна Кароль продовжує гастролювати зі своєю концертною програмою по всьому світу та збирати кошти для нашої перемоги. 

Під час виступів артистка любить дивувати глядачів своїми номерами. На черговому концерті за кордоном виконавиця показала пристрасні танці просто на сцені. Тіна а високих підборах станцювала перед глядачами під свій трек "Красиво", який переклала з російської на англійську.

Кульмінацією звабливого танцю Кароль став приголомшливий шпагат, який викликав шквал овацій у глядацькому залі. Відео з концерту поділилася фанати співачки.

Для виступу співачка обрала стильні чорні штани та корсет з глибоким декольте, який прикрасили блискучі камінці. Дизайнером стильного корсету став український дизайнер Іван Фролов. 

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Дата публікації
Перегляди
423
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