Жданов розповів, чи можуть ЗСУ дістати до російських бомбардувальників над Каспієм

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому росіяни стали запускати ракети з Каспійського моря і чи може Україна знищити ці ворожі бомбардувальники на етапі запуску ворожих цілей.

Окупанти дуже бояться, що Україна зіб'є їхній стратегічний бомбардувальник, який виходить на бойову позицію для запусків ракет по нашій території.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Поки був живий крейсер "Москва", на ньому стояла найпотужніша система ППО на всьому Чорноморському флоті Російської Федерації. І під прикриттям цієї системи ППО ходила вся ескадрилья Чорноморського флоту, а в акваторії Чорного моря з'являлися літаки Ту-95мс, які скидали крилаті ракети в напрямку України", - розповів Жданов.

За його словами, щойно ЗСУ потопили крейсер, Росія негайно перенесла зону пусків ракет до акваторії Каспійського моря.

"Вони бояться, що якась ракета впаде на голови росіян і доведеться виправдовуватися, мовляв: "Як таке можливо? Друга армія світу, "аналоговнєт". Тому вони запускають з акваторії Каспійського моря, адже якщо ракета і впаде, то ніхто про це не дізнається", - пояснив експерт.

Він додав, що за непідтвердженою поки інформацією, кілька російських ракет таки впали у Каспійське море. І через високотоксичне паливо сталося масове отруєння морських тварин.

Однак Жданов пояснює, що дістати до Каспійського моря, де росіяни тримають до 30-ти своїх бомбардувальників, Україна не може. Відправити туди винищувачі теж не вийде - вони не дістануть, адже тактичний радіус дії винищувачів дуже малий. Тож доводиться просто збивати ті ракети, які окупанти випускають по українцях.

Нагадаємо, в Повітряних силах показали знищення російської крилатої ракети українськими силами під час масованої атаки ворога 9 березня 2023 року.

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