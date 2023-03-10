На російській авіабазі партизани спалили винищувач Су-27: відео

У ніч проти 10 березня у Приморському краї РФ на авіабазі у місті Артем місцеві партизани підпалили винищувач Су-27.

Про це повідомили в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії", опублікувавши відео, яке прислали ті, хто покращив статистику знищених ЗСУ російських бойових літаків.

Іронізуючи із замовчування таких випадків Міністерством оборони РФ, автори публікації заявили, що цього разу “нічого не сталося” на авіабазі "Центральна Кутова", де базується 22 гвардійський авіаполк ВКС РФ.

“Об'єктом практично ритуального спалення став бойовий літак Су-27”, - йдеться у повідомленні.

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Наприкінці лютого у Росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи.

Тоді ж на білоруському аеродромі в Мачулищах внаслідок двох вибухів отримав значні пошкодження російський літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного відстеження) А-50У, який здійснює коригування для завдання ракетних ударів бойовою авіацією РФ по території України.

Нагадаємо, раніше у Ростовській області РФ невідомі партизани підірвали залізничні колії, якими військова техніка надходила на війну проти України.

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