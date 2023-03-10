Франція та Британія мають намір допомогти Україні з контрнаступом - Макрон

Таку заяву президент Франції зробив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії у Парижі.

Франція та Британія в найближчій перспективі мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ.

Про це заявив президент Франції Емануель Макрон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Парижі 10 березня, передає "РБК-Україна".

"Наше бажання в найближчій перспективі - допомогти Україні вистояти та розпочати контрнаступ, який вона бажає вести", - сказав Макрон.

Раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

Нагадаємо, радник голови ОПУ зауважив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно за два місяці.

Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький розповідав, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ.

Колишній радник ОП Олексій Арестович заявляв, що проведення українського контрнаступу стримує лише недостатня кількість озброєння та військової техніки від західних партнерів.

Танки для контрнаступу вже в Україні: зброя НАТО битиме ворога прицільніше і не лише

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