Бої за Бахмут: кожен оборонець кує підвалини для майбутнього контрнаступу

Експерт наголосив, що кожен український захисник, який сьогодні обороняє Бахмут, закладає основу для майбутнього наступу України.

Україна здійснює оборону Бахмута, керуючись головним принципом — максимум ураження для сил противника та мінімальних власних втрат.

Про це розповів очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Насправді поразки в будь-якому вигляді не буде. Ситуація як була, так залишається стабільно тяжкою, але контрольованою. Оборона Бахмуту здійснюється в плановому режимі — забезпечення, вивезення поранених, ротація, підвіз боєприпасів та іншого військового обладнання. Водночас продовжуються тяжкі бої. Там, де немає сенсу утримувати якісь позиції, відбуваються постійні зміни", - розповів експерт.

За словами Кузана, західний берег міста від річки Бахмутки перебуває під контролем українців. На східній частині значно більше руйнувань.

"Очевидно логічним кроком буде відійти і зайняти нові рубежі для оборони. Але в будь-якому разі такі заяви генсека НАТО щодо можливого падіння оборони, не мають під собою підстав. Тому що Україна здійснює свою оборону, керуючись головним принципом — максимум ураження для сил противника та мінімальних власних втрат", - сказав експерт.

За його словами, це суттєві втрати для ворога, отже фортеця Бахмут виконує своє головне призначення, а наявність там командувача сухопутних сил Сирського, командувача сил спеціальних операцій Хоренка свідчить про те, що головне військове керівництво України безпосередньо тримає ситуацію на передових позиціях.

"Це, звичайно, впливає і на швидкість прийняття рішень, і на контрольовані ситуації, і на загальний бойовий дух оборонців Бахмута. Кожен оборонець сьогодні фактично кує підвалини для нашого майбутнього успішного контрнаступу. Тому що, по-перше, це дає можливості і час для того, щоб сформувати резерви, дає можливості для оперативного маневру, тому що втримання цього міста є нашим великим плюсом. Адже росіяни змушені атакувати нас по периметру, з полів, тобто заздалегідь невигідній для себе позиції. А натомість ми продовжуємо оборонятися і завдавати втрат. Отже, що довше ми простоїмо, то більше резервів ми сформуємо, більше втрат завдамо противнику і швидше буде наш майбутній наступ", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України прокоментували заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив про "падіння Бахмута" найближчим часом. В оборонному відомстві зауважили, що потрібно довіряти лише військовим, а не прогнозам.

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