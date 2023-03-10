Тамар: Перемогу України гарантують два фактори

Чи можливо, що Україна повернеться в такий стан енергетичної системи, який був протягом осені та зими.

Поки в оперативному командуванні "Південь" повідомляли про ймовірний перехід росіян з масованих атак з повітря на точкові удари, за добу 9 березня по Україні випустили 84 ракети, в тому числі шість "Кинджалів", а також вісім шахедів, про що офіційно повідомили в головному командуванні Збройних сил України. Такий обстріл був вперше. Під прицілом опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Протиповітряна оборона спрацювала на славу, але були прильоти, тому в регіонах застосовували екстрені відключення світла.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua офіцер Армії оборони Ізраїля у відставці, військовий експерт та історик Григорій Тамар розповів, чи продовжиться тактика енергетичного терору і чи можливо, що Україна повернеться в такий стан енергетичної системи, який був протягом осені та зими.

"Я думаю, що найстрашніше позаду по трьом причинам: наближається тепла пора року, коли відповідно потреба в енергетиці буде знижуватися; Україна адаптувалася до цієї ситуації, в тому числі і за рахунок технічної допомоги західних партнерів; українська система ППО весь час підвищує своє технічне оснащення, що підвищує коефіцієнт корисної дії. Однак перемога досягатиметься не за рахунок ППО, це лише оборонна машина держави. Перемогу України гарантують два фактори — фактор досягнень сухопутних сил по деокупації земель і фактор, коли ЗСУ будуть спроможні наносити адекватні симетричні відповіді на ті погрози, які будь надходити з боку РФ", — вважає Тамар.

Нагадаємо, політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що в Путіна лишилося не так багато часу при владі і його майбутня політична доля може піти за одним з трьох можливих сценаріїв.

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Читайте також: