Наєв оцінив роботу мобільних вогневих груп: "Вдала оптимізація Збройних Сил України"

Мобільні вогневі групи підсилили роботу ППО. Їхня поява - вдала оптимізація Збройних Сил України.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв, повідомили у пресслужбі командування.

"На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - сказав Наєв.

За його словами, головною перевагою вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання, яке триває до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення ворога.

Наєв нагадав, що вогневі групи не потребують великої кількості людей, екіпаж може налічувати до чотирьох осіб: водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.

Нагадаємо, у прикордонних областях українські військові не фіксують збільшення кількості ворожих угруповань. На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках поки що все відносно спокійно.

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