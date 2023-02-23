Загроза повторного наступу РФ: Наєв – про ситуацію у прикордонних областях

На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках поки що все відносно спокійно.

У прикордонних областях українські військові не фіксують збільшення кількості ворожих угруповань.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Українські військові несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначені", – сказав він.

Наєв запевнив, що система протиповітряної оборони перебуває у бойовій готовності. Також він закликав українців довіряти нашим Силам оборони.