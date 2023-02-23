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Загроза повторного наступу РФ: Наєв – про ситуацію у прикордонних областях

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Загроза повторного наступу РФ: Наєв – про ситуацію у прикордонних областях

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках поки що все відносно спокійно.

У прикордонних областях українські військові не фіксують збільшення кількості ворожих угруповань.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Українські військові несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначені", – сказав він.

Наєв запевнив, що система протиповітряної оборони перебуває у бойовій готовності. Також він закликав українців довіряти нашим Силам оборони.

Раніше австрійський експерт Том Купер пояснив, від чого залежатие ефективність великого наступу РФ. За його словами, російський наступ, про який всі говорили, триває уже тиждень.

В Офісі президента повідомили, що новий наступ РФ, якого всі очікували, вже почався. Очільник ГУР Кирило Буданов також зазначив, що окупанти вже розпочали новий наступ

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Дата публікації
Перегляди
266
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