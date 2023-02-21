Жодних успіхів ворог не має: Данілов - про "великий наступ" росіян

Секретар РНБО висловив переконання, що перемога буде за Україною.

Російські окупанти не мають успіху з "великим наступом" на східному фронті України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Справа в тому, що словосполучення "великий"… згасло. "Великий наступ", як вони собі планували, за їхнім задумом триває 8-10 день, ніяких успіхів ворог не має. Сьогодні є п'ять напрямків, на яких вони роблять спроби атакувати, але наші бійці, представники всього сектора безпеки й оборони мужньо боронять нашу державу", - заявив він.

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Секретар РНБО повідомив, що це питання проговорювалося зокрема й на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 21 лютого.

Данілов зазначив, що перед подіями 24 лютого президент Володимир Зеленський майже щодня збирає Ставку.

Секретар РНБО ще раз висловив переконання, що перемога буде за Україною.

Нагадаємо, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.