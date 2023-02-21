Генштаб: на захопленій Херсонщині – масові облави на окупантів-дезертирів

Тим часом у Криму відпущених на волю "вагнерівців" за вчинені нові злочини відправляють не до в'язниці, а на фронт.

Російські військові масово тікають з лав окупаційної армії і щоб їх спіймати, навіть проводяться масові облави.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 лютого.

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"В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави", – сказано в повідомленні.

Особливо обшукують покинуті дачі та будинки, адже саме там полюбляють ховатися російські дезертири.

Крім того, від початку 2023 року в окупованому Криму, зокрема у Севастополі, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява колишніх зеків, які воювали у складі ПВК “Вагнер” та були відпущені на волю після завершення "контракту".

У разі затримання за скоєні злочини "демобілізовані" вагнерівці направляються не у виправні заклади, а назад на передову.

Дезертирство у лавах окупантів

Раніше повідомлялося, що росіяни масово відмовляються воювати – дезертують та тікають у тил, нерідко прихопивши із собою зброю.

Так, на початку грудня 2022 року в Ростовській області колишній зек, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських.

У середині січня цього року в Липецькій області РФ ліквідували російського військовослужбовця, який зі зброєю втік з війни в Україні. Дезертир був озброєний автоматом та гранатами і під час затримання чинив опір.

Позавчора, 19 лютого, четверо окупантів втекли з фронту до Ростовської області, прихопивши з собою автомати. Двоє з утікачів – уродженці Донецька.

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