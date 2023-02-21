Попереду "важкі та гіркі дні": Байден – про боротьбу українців

За його словами, Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що наступні місяці й надалі будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

Про це очільник Білого дому сказав під час промови з Королівського замку у Варшаві.

Президент США сказав, що боротьба за свободу – це те, що завжди важко робити, але водночас "завжди важливо".

"Диктатор не зможе відновити імперію і змусити людей її любити. Війна наближається до свого річного рубежу. Захист свободи – це тривалий процес. Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі і дуже гіркі дні. Перемоги і трагедії", – зазначив він.

Байден додав, що Сполучені Штати та їхні західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, виступати за демократію та суверенітет, право людей жити без агресії.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден після візиту до Києва виступив у Варшаві. Зокрема, президент США висловив підтримку Молдові та її "вільним людям", а також заявив, що Путін уже втратив силу. Також він закликав світ "не відвертати очі" від воєнних злочинів росіян в Україні.

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