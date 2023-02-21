Байден висловив підтримку Молдові та її "вільним людям"

Він також закликав поаплодувати президентці Молдови Маї Санду.

Президент США Джо Байден заявив, що для нього дуже важливо підтримувати жителів Молдови.

Про це американський лідер заявив у своїй промові у Варшаві 21 лютого.

"… ми говоримо і про Молдову. Тому що мені дуже важливо підтримувати вільних людей у Молдові. Я хотів би попросити вас поаплодувати жителям Молдови, президентці пані Санду", – сказав Байден.

Нагадаємо, напередодні повий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан про необхідність демілітаризувати Придністров'я, а також вигнати звідти російський окупаційний контингент.

А 21 лютого Речан заявив, що росіяни готують кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в країні.

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