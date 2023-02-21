"Росію б'ють українці, а не НАТО": у МЗС Литви РФ поставили на місце

У Росії, коли вони отримали потужну відсіч від українських військових, почали нити, що проти них "цілий Альянс".

У Міністерстві закордонних справ Литви відреагували на заяви російських політиків, посадовців та пропагандистів, які заявляють, що проти "РФ воює НАТО".

Про це у Twitter написав голова МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"НАТО не воює з Росією. НАТО навіть не розпочало спеціальну військову операцію проти Росії. Росію б'ють українці, а не НАТО. Це стає незручно для деяких людей, і це видно", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, після того, як українські військові дали потужну відчіс окупантам, у Росії почали скаржаться, що проти них воює цілий Альянс. Аргументують тим, що західні парнери допомагають Києву сучасним озброєнням та технікою.

До слова, у ніч проти 21 лютого колони білоруської техніки помітили у напрямку кордону з Литвою і міста Ошмяни. Йдеться про 74 одинці техніки. За інформацією монітрингових каналів, йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.

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