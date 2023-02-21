"Россию бьют украинцы, а не НАТО": в МИД Литвы поставили РФ на место

В России, когда они получили мощный отпор от украинских военных, начали ныть, что против них "воюет целый Альянс".

В Министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на заявления российских политиков, чиновников и пропагандистов, заявляющих, что против "РФ воюет НАТО".

Об этом в Twitter написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"НАТО не воюет с Россией. НАТО даже не начала специальную военную операцию против России. Россию бьют украинцы, а не НАТО. Это становится неудобно для некоторых людей, и это видно", — говорится в его сообщении.

Заметим, что после того, как украинские военные дали мощный отчёс оккупантам, в России начали жаловаться, что против них воюет целый Альянс. Аргументируют тем, что западные партнеры помогают Киеву современным вооружением и техникой.

К слову, в ночь на 21 февраля колонны белорусской техники заметили в направлении границы с Литвой и города Ошмяны. Речь идет о 74 единицах техники. По информации мониторинговых каналов, речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, который дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.

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