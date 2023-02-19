Дуда спрогнозировал, отправит ли Лукашенко белорусов на войну против Украины: "Это будет окончательный конец"

Дуда отметил, что он ожидает от режима Лукашенко каких-либо действий, поскольку в этом государстве уже давно нет демократии.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Лукашенко пытается избежать отправки своей армии на войну против Украины. Он отметил, что такие действия будут означать конец режиму самопровозглашенного президента Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Откровенно говоря, мы уже готовы ожидать от белорусской стороны чего угодно. Это режим, который мы фактически не признаем в политическом смысле. Мы считаем, что выборы были сфальсифицированы, что результат совершенно не отражает того, кто там сегодня у власти. Мы считаем, что это узурпированная власть, и поэтому мы ее не признаем. Более того, это власть, которая преследует граждан. Это ни у кого не вызывает никаких сомнений. Недавнее позорное осуждение г-на Почобута к восьми годам заключения за то, что он хотел демократии в Беларуси, в собственной стране, где он живет, гражданином которой он является, за то, что он действовал как представитель польского национального меньшинства в Беларуси... Это очевидное нарушение всех международных норм, всех принципов и очевидная демонстрация того, что мы по сути, имеем дело с режимом, контролирующим суды, где судебные решения принимаются по заказу власти, и где происходит огромная несправедливость по отношению к обычным гражданам", — подчеркнул польский лидер.

Анджей Дуда добавил, что Путин может заставить Лукашенко открыто вступить в войну против Украины.

"Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Однако этот режим тоже играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин не заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытое сражение против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют боевого опыта и внезапно, плохо вооружены, столкнулись бы с воюющими украинцами уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину", — сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что отправка белорусов на войну может стать окончательным концом белорусского режима.

"Во-вторых, белорусы не являются воинствующей нацией. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей. Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным", — подчеркнул Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что войны России против Украины невозможно было избежать, поскольку РФ в феврале 2022 года уже приняла решение об агрессии.

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