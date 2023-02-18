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Дуда сообщил, когда Украина получит танки от Польши

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2388
Время на прочтение
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Дуда сообщил, когда Украина получит танки от Польши

Фото: Офис президента Украины

Настоящий срок, считает он, один-два месяца.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует передать Украине Leopard 2 в течение одного-двух месяцев. В течение этого срока планируют отправить и танки PT-91.

Об этом глава Польши сказал в интервью Укринформу.

"Я думаю, что этот срок (один-два месяца — Ред.) абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные в настоящее время проходят в Свентошуве", — сказал Дуда.

По его словам, сейчас на территории Польши украинские военные продолжают обучение на танках и тренажерах. Также проходит полная подготовка по обслуживанию танков.

Напомним, Дуда заявлял, что Украине нужно передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

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Дата публикации
Просмотры
2388
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