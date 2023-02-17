Дуда будет просить Байдена увеличить американское присутствие в Польше из-за агрессии РФ

В ходе визита президента США Джо Байдена в Варшаву 20-22 февраля Дуда планирует поднять тему увеличения американского военного присутствия в Польше.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Я буду убеждать президента США Джо Байдена увеличить присутствие американских солдат и складов оборудования в Польше. Пусть здесь будет эта инфраструктура, пусть это будет дополнительной гарантией нашей безопасности", — сказал Дуда.

По его словам, сегодня в Польше уже есть базы и оборудование, но их должно быть больше. На этот счет Дуда поговорит также и с лидерами Франции и Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

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Президент Польши считает, что речь Джо Байдена в Варшаве "безусловно, будет иметь глобальное измерение" и будет важной "для развития нашей системы безопасности".

"Прежде всего, я смотрю на конкретные, политические и неполитические аспекты этого визита и саммита Бухарестской девятки в Польше. Это укрепление нашей безопасности. Это еще одна речь президента Джо Байдена на тему безопасности после той, которую он уже сказал во дворе Королевского замка год назад. Теперь будет еще одна речь, очевидно, направленная на весь мир", — отметил Дуда.

Он добавил, что во время этого визита ожидает "много конкретики", о которой даже нельзя будет "говорить публично".

На вопрос, вероятна ли во время визита встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Польши ответил, что такие вопросы не анонсировались.

"Это вопросы, связанные с безопасностью президента Джо Байдена, это вопросы, связанные с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопросы, связанные с нашей безопасностью как организаторов этих встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты — первой годовщины российского вторжения в Украину", — сказал Дуда.

Напомним, польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на представителей украинских властей утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом в те дни, когда в страну прибудет американский лидер Джо Байден. Пока официального подтверждения этому нет.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что американский лидер Джо Байден может прибыть в Украину, когда у него будет такая возможность.

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