Дуда проситиме Байдена збільшити американську присутність у Польщі через агресію РФ

Під час візиту президента США Джо Байдена до Варшави 20-22 лютого Дуда планує підняти тему збільшення американської військової присутності в Польщі.

Про це повідомляє агентство PAP.

"Я переконаю президента США Джо Байдена збільшити присутність американських солдатів і складів обладнання в Польщі. Нехай тут буде ця інфраструктура, нехай це буде додатковою гарантією нашої безпеки", - сказав Дуда.

За його словами, сьогодні Польща вже має бази та обладнання, але їх має бути більше. З цього приводу Дуда поговорить також і з лідерами Франції та Німеччини під час Мюнхенської конференції з безпеки 17 лютого.

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Президент Польщі вважає, що промова Джо Байдена у Варшаві "безумовно, матиме глобальний вимір" і буде важливою "для розбудови нашої системи безпеки".

"Перш за все, я дивлюся на конкретні, політичні і неполітичні аспекти цього візиту і саміту Бухарестської дев'ятки в Польщі. Це зміцнення нашої безпеки. Це ще одна промова президента Джо Байдена на тему безпеки після тієї, яку він вже виголосив у дворі Королівського замку рік тому. Тепер буде ще одна промова, очевидно, спрямована на весь світ", - зауважив Дуда.

Він додав, що під час цього візиту очікує "багато конкретики", про яку навіть не можна буде "говорити публічно".

На запитання, чи ймовірна під час візиту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, президент Польщі відповів, що такі питання не анонсувалися.

"Це питання, пов'язані з безпекою президента Джо Байдена, це питання, пов'язані з безпекою президента Володимира Зеленського, це питання, пов'язані з нашою безпекою як організаторів цих зустрічей, які відбуватимуться в цей час і навколо цієї символічної дати - першої річниці російського вторгнення до України", - сказав Дуда.

Нагадаємо, польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на представників української влади стверджує, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Польщу з офіційним візитом у ті дні, коли до країни прибуде американський лідер Джо Байден. Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський сказав, що американський лідер Джо Байден може прибути до України, коли в нього буде така можливість.

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