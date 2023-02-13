"Зміцнення безпеки Польщі і східного флангу Альянсу" - Дуда про візит Байдена

У Білому домі кажуть, що Байден буде у Польщі з робочим візитом у період від 20 до 22 лютого.

Візит президента США Джо Байдена до Польщі стане зміцненням безпеки країни.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда 13 лютого.

За його словами, наступні два тижні будуть дуже активними у міжнародному просторі. Але найважливішими подіями будуть Мюнхенська конференція з безпеки та візит Байдена до Польщі.

"Це буде час зустрічей, пов'язаних зі зміцненням безпеки Польщі. Ми хочемо зміцнити безпеку Польщі і щоб саміт НАТО привів до хороших рішень для східного флангу, зокрема щодо зміцнення інфраструктури", - сказав Дуда.

Він також зазначив, що також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити питання зміцнення східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач на початку лютого підтвердив, що президент США Джо Байден найближчим часом прибуде з візитом до РП.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що президент США Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом у період від 20 до 22 лютого.

Президент Польщі раніше заявляв, що кожен візит президента США в такий складний момент до цієї частини Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки.

Польські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в межах візиту до Польщі Байден може зустрітися з Дудою та президентом України Володимиром Зеленським.

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