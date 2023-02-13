На Харківщині працівник обленерго підірвався на міні-"пелюстці"

На Харківщині у Балаклійському районі співробітник обленерго підірвався на міні-"пелюстці", його госпіталізували.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

"У Балаклійському районі на міні підірвався працівник "Харківобленерго" 1977 року народження. Чоловік постраждав внаслідок того, що наступив на так звану "пелюстку". Його з мінно-вибуховою травмою та багатоуламковими переломами пальців правої стопи госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Мельник закликав мешканців Харківщини бути максимально уважними: пересуватися виключно перевіреними дорогами та бути дуже обережними, рухаючись по узбіччю та стежками.

"Особливо зараз, коли міни можуть бути прикриті снігом. Ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Не забувайте про це", - наголосив він.

Нагадаємо, на Херсонщині автомобіль підірвався на ворожій міні – загинуло двоє людей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

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