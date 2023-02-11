В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль

Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.

В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи. Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - розповів очільник уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за даними Sky News, близько 40% території нашої країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

За підрахунками Mines Advisory Group, від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А від 2014 до 2020 року було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

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