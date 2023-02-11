В Украине создадут центр гуманитарного разминирования – Шмыгаль

Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире.

В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"На сегодняшнем совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения. Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", — рассказал глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, позволяющим начать восстановление жилья и критической инфраструктуры.

Напомним, по данным Sky News, около 40% территории нашей страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

По подсчетам Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

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