Подоляк отреагировал на заявления Кремля о "мире и переговорах"

По его словам, Москва не намерена отвечать за свои преступления.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Кремль не планирует уходить с временно захваченных территорий Украины. Единственный выход – победа Украины в развязанной РФ войне.
Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.
Представитель ОП отмечает, говоря о "мире и переговорах" Кремль заявляет, что не намерен покидать территорию Украины и отвечать за свои преступления.
"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Только украинская победа. Иначе война в Европе не закончится, а Россия преступно будет доминировать в мире", — заявил Подоляк.
Напомним, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил о готовности переговоров с Украиной "на основе существующей реальности". Мол, дипломатическое урегулирование может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель. Также политик обвинил Киев в "прерывании" переговорного процесса.
· Читайте также:
- Будет нелегко: Шольц выразил надежду, что ВСУ получат Leopard до конца марта
- Россия снова попытается использовать нефть в войне — Белый дом
- Лукашенко рассказал о "преимуществах диктатуры"