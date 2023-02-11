Подоляк отреагировал на заявления Кремля о "мире и переговорах"

По его словам, Москва не намерена отвечать за свои преступления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Кремль не планирует уходить с временно захваченных территорий Украины. Единственный выход – победа Украины в развязанной РФ войне.

Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.

Представитель ОП отмечает, говоря о "мире и переговорах" Кремль заявляет, что не намерен покидать территорию Украины и отвечать за свои преступления.

"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Только украинская победа. Иначе война в Европе не закончится, а Россия преступно будет доминировать в мире", — заявил Подоляк.

Напомним, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил о готовности переговоров с Украиной "на основе существующей реальности". Мол, дипломатическое урегулирование может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель. Также политик обвинил Киев в "прерывании" переговорного процесса.

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