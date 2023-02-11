Когда Украина сможет вступить в ЕС и НАТО: Зеленский назвал сроки

Владимир Зеленский считает, что Украина будет в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности резонный.

Некоторые мировые лидеры считают, что нашей стране понадобится 10 лет, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Однако Владимир Зеленский так не думает.

Выступая на саммите, организованном банком JP Morgan, украинский лидер сказал, что Украина станет членом ЕС уже через два года.

Президент убежден, что у Украины есть для этого все основания.

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Об этом сообщает "24 канал".

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года", – отметил глава страны.

Вместе с тем, Зеленский напомнил, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Альянсу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности резонный. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский.

Напомним, 30 сентября президент сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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