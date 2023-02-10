Лукашенко рассказал о "преимуществах диктатуры"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, мол, обуздать цены в стране необходимо, "использовав преимущества диктатуры". По его убеждению, рыночная экономика РБ стала "распущенной".

Об этом он заявил на совещании по ценообразованию, сообщает "Пул первого".

"Это самая тяжелая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в распущенности цен заинтересованы миллионы людей, очень непросто. Но власти у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, именно это мы должны использовать", – заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор заметил, что "продвинутым экономистам" следует избегать "безумного мнения", что демократия и свободный рынок "спасут мир". Рыночная экономика, считает Лукашенко, вроде бы не работает. Объяснил это самопровозглашенный глава государства на примере санкций против России.

"Если рынок регулируется спросом и предложением, тогда почему установлен какой-то потолок цен на главный товар России? Я имею в виду нефть и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены? Рыночная же экономика. Мы должны жить собственным умом... Если мы видим необоснованный рост цен неизвестно откуда,... мое требование остается неизменным. Никакой демократии у них нет и никакого сводобного рынка", – заявил диктатор.

Напомним, на днях Лукашенко произвел новые кадровые назначения в военном блоке. В частности, назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных сил – начальником управления связи Генерального штаба.

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