Лукашенко розповів про "переваги диктатури"

Самопроголеший президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, мовляв, приборкати ціни в країні необхідно, "використовувавши переваги диктатури". На його переконання, ринкова економіка РБ стала "розбещеною".

Про це він заявив на нараді з питань ціноутворення, повідомляє "Пул первого".

"Це найважча робота після довгих років розбещеності, ринкової розбещеності. Я розумію, що приборкати ціни, коли в розбещеності цін зацікавлені мільйони людей, дуже непросто. Але ж влади у нас достатньо. Переваги нашої влади, диктатури, саме це ми повинні використовувати", – заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор зауважиа, що "просунутим економістам" варто кникати "шаленої думки", що демократія та вільний ринок "врятують світ". Ринкова економіка, вважає Лукашенко, нібито не працює. Пояснив самопроголошений глава держави на прикладі санкцій проти Росії.

"Якщо ринок регулюється попитом і пропозицією, тоді чому встановлено якусь стелю цін на головний товар Росії? Я маю на увазі нафту і нафтопродукти. Чому Захід і США почали регулювати ціни? Ринкова ж економіка. Ми повинні жити власним розумом... Якщо ми бачимо необґрунтоване зростання цін невідомо звідки,... моя вимога залишається незмінною. Жодної демократії в них немає і жодного вільного ринку", – заявив диктатор.

Нагадаємо, днями Лукашенко зробив нові кадрові призначення у військовому блоці. Зокрема, призначив полковника Вадима Романіва начальником зв'язку Збройних Сил – начальником управління зв'язку Генерального штабу.

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